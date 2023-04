Communiqué du Conseil des ministres du 26 Avril

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 AVRIL 2023





Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 26 avril 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, son Excellence, Monsieur Macky SALL.