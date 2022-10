Communiqué du Conseil des ministres du 5 Octobre 2022

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 05 OCTOBRE 2022



Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, ce mercredi 5 octobre 2022, au Palais de la République.





A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumah Islamique, à la communauté mulsulmane du Sénégal en particulier, à l’occasion des célébrations du Maouloud, marquant la date anniversaire de la naissance du Prophète Mohammed (PSL).





A cet effet, le President de la République a formulé des priéres, avec l’ensemble de la Nation, pour un Sénégal de paix et de prospérité et a par ailleurs informé le Conseil de sa visite de courtoisie au Khalife général des Tidianes, Serigne Ababacar SY Mansour et à la famille de Seydi El hadji Malick SY prévue le jeudi 06 octobre 2022 à Tivaouane, en prélude à la célébration de la 121 ème édition du Gamou (Mawlid).





Le Chef de l’Etat a réitéré ses directives au Gouvernement dans le cadre des diligences à accomplir pour l’assistance habituelle aux différentes familles religieuses du Sénégal durant du Maouloud.