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Politique

COMMUNIQUE DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DU PDS DE THIES SUR LA DÉCLARATION DE THIERNO ALASSANE SALL CONTRE KARIM WADE

Par: Alassane Ndoye - Seneweb.com | 20 janvier, 2024 à 22:01:42  | Lu 968 Fois |  8 Commentaires
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COMMUNIQUE DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DU PDS DE THIES SUR LA DÉCLARATION DE THIERNO ALASSANE SALL CONTRE KARIM WADE
1- AU SÉNÉGAL DEPUIS 2017 LE JEU FAVORI DU POUVOIR EN PLACE EN MATIÈRE ÉLECTORALE C’EST DE TOUT FAIRE POUR ÉLIMINER SES CHALLENGERS LES PLUS POPULAIRES SUR LE TAPIS VERT POUR NE PAS LES AFFRONTER. CETTE ATTITUDE EST ILLÉGALE, ILLÉGITIME ET DÉPOURVUE DE NOBLESSE ET DE SENS DE L’HONNEUR MÊME SI LA POLITIQUE EST CHEZ CERTAINS DE SES PRATIQUANTS UN PRÉTEXTE POUR TOUTES LES BASSESSES TELLES QUE LES INJUSTICES FAITES AUX CANDIDATS DE L’OPPOSITION KARIM WADE, KHALIFA SALL, OUSMANE SONKO ET TOUS LES AUTRES. ILS DOIVENT SE RAPPELER, S’ILS NE SONT PAS DÉPOURVUS DE FOI EN DIEU, L’EXISTENCE D’UN JOUR DU JUGEMENT DERNIER. LE MACHIAVELISME A SES LIMITES QU’UN CROYANT NE SAURAIT FRANCHIR.

 

2- LE PLUS SURPRENANT ET DÉCEVANT C’EST LORSQUE L’OPPOSITION, QUI NE DISPOSE PAS DES MOYENS DU PARTI-ETAT APR, VEUT PARTICIPER À CE JEU CONTRE SES PROPRES CANDIDATS COMME POUR CONTRIBUER À RÉDUIRE L’OPPOSITION À SA PLUS SIMPLE EXPRESSION.

EN EFFET, LE DEVOIR DE SOLIDARITÉ ENTRE TOUS LES CANDIDATS DE LA VRAIE OPPOSITION S’IMPOSE À EUX, AFIN DE DÉBOULONNER LE RÉGIME ACTUEL ET METTRE LE PAYS SUR LA VOIE D’UN DÉVELOPPEMENT GLOBAL, VERTUEUX ET DURABLE.

 

3- LES QUALITÉS DE THIERNO ALASSANE SALL (TAS) ET NOS ÉTROITES RELATIONS PERSONNELLES  ONT CONTRASTÉ DONC AVEC LA SURPRISE ET LA DÉCEPTION SUSCITÉES PAR L’ATTAQUE PERPÉTRÉE CONTRE MON CANDIDAT DANS LA PRESSE SUIVIE D’UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SANS PENSER À MOI ET À TOUS CEUX QUI SONT AU PDS COMME MOI ET QUI AVAIENT JUSQUE LÀ DE L’ESTIME POUR LUI.

S’IL S’ÉTAIT LIMITÉ DANS. SA DÉCLARATION À ÉVOQUER UNE RAISON D’ORDRE CONSTITUTIONNEL, ON S’EN SERAIT MOINS OFFUSQUÉ QUOIQU’ON AURAIT PU EN ATTRAPER LA NAUSEE. MAIS LORSQU’IL PARLE D’UN DÉPART NOCTURNE DE KARIM WADE VERS LE QATAR ET DU FAIT QU’IL TROUVE INADMISSIBLE QUE NOTRE CANDIDAT CHERCHE À PRÉSIDER AUX DESTINÉES DU SENEGAL DEPUIS LE QATAR ET LA FRANCE ALORS J’ÉPROUVE PLUS QUE DE LA NAUSÉE, J’EN SUIS AU VOMISSEMENT. LA HAINE TRANSPARAÎT CLAIREMENT CHEZ TAS SINON QU’IL NOUS DISE FRANCHEMENT CE QU’IL ÉPROUVE CONTRE KARIM WADE.

 

4- C’EST DANS LA MÊME VEINE QUE NOUS LOUONS LA POSITION PLEINE DE NOBLESSE, DE DIGNITÉ ET DE PATRIOTISME, DE NOTRE FRÈRE BOUGANE GUEYE DANY QUI A DÉCLARÉ URBI ET ORBI LA RELEGATION DE SA PROPRE CANDIDATURE AU SECOND PLAN DERRIÈRE LE RESPECT DU CALENDRIER ÉLECTORAL ET SON SOUTIEN FERME À L’OPPOSITION EN FAVEUR DE QUI IL S’APPRÊTE À MENER CAMPAGNE.

 

Fait à Diender, le 19 janvier 2024.

ALASSANE NDOYE

DÉPUTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE ET MAIRE DE DIENDER
Tags: Karim WadePresidentielle2024Alassane Ndoye

Auteur: Alassane Ndoye - Seneweb.com



3 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 42 minutes (22:29 PM)
    Quand on ressent la nausée, on vomit.

    c même indécent de pour Karim qui se terre à Quatar depuis et veut être président de ce pays à un mois des élections 
    Répondre +1 -0
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 21 minutes (22:50 PM)
      Je te jure ce Karim Wade yabaté il prends les sénégalais pour des sous hommes ,merci à TAS qui a signalé ce voleur et le conseil constitutionnel qui a appliqué strictement le droit .
      Répondre +0 -0
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 11 minutes (22:59 PM)
      Le principal responsable de ce qui vous arrive est Karim Wade!
      Pourquoi, Karim Wade étant au courant de cette restriction du code électoral, a attendu que TAS dépose ce recours pour renoncer à sa nationalité française!???
      Cette élection se prépare depuis des années, alors qu'attendait il pour se mettre en règle.
      Cela démontre son manque d'engagement et sa conviction.
      Il devait être ici depuis au moins un an pour préparer les élections, rencontrer les gens car cela lui aurait permis de régler ces détails a temps.
      C'est très décevant de sa part.
      Répondre +0 -0
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    2. Auteur

    il y a 39 minutes (22:31 PM)
    Karim est français,heureusement qu'il des gens comme TAS responsables et qui aiment leur pays pour dénoncer cette candidature .En plus Karim doit des milliards au sénégalais vraiment culotté pour demander le suffrage universel des sénégalais .
    Répondre +3 -1
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 24 minutes (22:47 PM)
      Vous avez combattu Abdoulaye WADE et on a vu le résultat. Maintenant vous deversez votre haine pourrie sur Karim.
      Répondre +6 -1
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    • Auteur

      Reply_author

      il y a 9 minutes (23:01 PM)
      Le 1er intervenant doit savoir s'il est un humain comme nous qu'on peut avoir la nausée sans vomissement.
      Pour le second la question qu'on lui pose c'est comment peut-on revenir dans son pays lorsqu'on est :
      1/ injustement condamné sans recours possible (l'erreur reconnue vient d'être corrigée avec la mise en place du pool judiciaire  financier),
      2/ ensuite exilé de force au Qatar (il n'a pas fait son passeport en prison, affrété un avion et décollé nuitamment à sa demande en direction de Doha),
      3/ puis menacé d'emprisonnement avec une contrainte par corps au dessus de sa tête dès qu'il met les pieds au Sénégal,
      comment peut-on subir tout ça et rentrer dans son pays ou même les jeunes qui sont tues dans les manifestations serai t victimes de leurs Co-manifestants, où l'administration peut refuser d'appliquer les décisions de justice qui sont d'application immédiate où les condamnations pour délits d'expression ne portent que contre des opposants, etc., etc., ndeysane et ré-ndeyssane aurait dit le poète président Senghor ???
      Répondre +0 -0
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    Auteur

    il y a 26 minutes (22:45 PM)
    Merci beaucoup TAS
    Répondre +2 -1
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