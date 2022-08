Communiqué du Réseau des Universitaires Républicains (RUR)

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale marquée notamment d’une part par les élections législatives remportées par la Grande Coalition du Président de la République Macky SALL, les fortes pluies enregistrées ces derniers jours, et d’autre part par les résultats des examens scolaires et du concours général sénégalais, les augmentations substantielles des salaires des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier et le Congrès du SAES.





Le RUR adresse un satisfécit aux vaillants citoyens sénégalais, au Ministère de l’Intérieur, à la magistrature, à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), à l’administration territoriale, à la société civile, aux observateurs nationaux et internationaux ainsi qu’ à la presse nationale et internationale pour la bonne tenue dans la démocratie, la paix et la transparence de ces joutes électorales dont le peuple sénégalais sort encore grandi et réconforté dans sa commune volonté de vivre en république.





Le RUR félicite chaleureusement le peuple sénégalais pour la victoire de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar aux élections législatives du 31 juillet 2022, qui tout en confirmant la position majoritaire de la Grande Coalition présidentielle, avec 1 518 137 voix pour 82 députés, suivie de Yeww Askanwi, avec 1 071 139 voix pour 56 députés, de Wallu avec 471 517 voix pour 24 députés et de Bokk Guiss, Aar Senegal et MPR/Les Serviteurs avec chacune un député.





Ces résultats importants en faveur de la Grande Coalition présidentielle, dans une trentaine de départements, en particulier dans le monde rural, révèle toutefois une poussée inquiétante et dangereuse pour la Nation d’une partie de l’opposition radicale, habituée à la manipulation et aux menaces sur la paix et les institutions.





Le RUR en appelle à une analyse objective, lucide et responsables de ces résultats, qui en dépit des réalisations immenses du Président de la République Macky SALL et de son Gouvernement dans tous les domaines de la vie économique et sociale (infrastructures, routes, autoroutes, ports, énergie, aéroports, hôpitaux, écoles, lycées, universités, emplois, bourses de sécurité familiales…), les avancées démocratiques, constituent néanmoins un message fort de certaines grandes villes côtières et d’une partie de la jeunesse à décrypter et une demande à satisfaire dans les meilleures conditions et les meilleurs délais par une rupture dans le mode de gouvernance.





Le RUR félicite la tête de liste de la majorité Mme Aminata TOURE, le Président Pape DIOP de la Coalition Bokk Guiss Guiss, pour sa décision lucide, courageuse et patriotique de rallier la Coalition BENNO dans l’intérêt supérieur de la Nation, l’ensemble des coalitions et partis, les candidats, les élus, les responsables politiques, les militants, sympathisants et l’ensemble des citoyens pour leur mobilisation exceptionnelle et les exhorte à poursuivre leurs efforts pour la mise en place prochaine du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et la construction résolue du Sénégal émergent, dans la paix, la prospérité et l’inclusion sociale.





Le RUR présente ces sincères condoléances aux familles des victimes des fortes pluies enregistrées ces derniers jours et lance un appel pressant au Gouvernement à accélérer la mise en en œuvre du Plan décennal de lutte contre les inondations et à parachever les plans d’aménagement territorial dans le respect strict des normes d’urbanisme et d’architecture.





Concernant l’actualité sécuritaire, universitaire et sociale, le réseau se réjouit de la signature de l’Accord de paix historique avec le MFDC, pour le retour définitif de la paix et la poursuite du désenclavement et de développement de la région méridionale, de la tenue respectivement la rencontre avec la communauté universitaire et de Jokko Ak Macky le 7 avril et le 21 juillet 2022, qui ont permis au Président de la République d’échanger avec les Recteurs, les Doyens et Directeurs d’UFR, les Directeurs de COUD et de CROUS, les Enseignants-Chercheurs, les Personnels administratifs, techniques et de service et les étudiants et de prendre des mesures importantes pour l’amélioration notable des conditions de travail, d’études, de vie et de réussite.





Le RUR félicite le SAES pour la tenue, sous les meilleures auspices, de son Congrès ordinaire, félicite les collègues Professeurs Malick FALL, SG sortant et Célestin FAYE, SG entrant, et lance à ce propos un appel à l’ensemble des syndicats et de la communauté académique (étudiants, personnels administratifs, techniques et de service (PATS), les personnels d’enseignement et de recherche (PER), les parents, les collectivités territoriales, les entreprises, la société civile… ) afin de faire de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’Université sénégalaise le premier pilier de l’ émergence du Sénégal grâce à des infrastructures et des équipements de dernière génération, des personnels qualifiés, compétents et motivés et des étudiants performants.





Le RUR remercie enfin le Chef de l’État pour les augmentations substantielles des salaires des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier, gages de performances, et se réjouit des résultats exceptionnels aux examens (CFEE : 73,80%, BFEM : 70,38% et Baccalauréat : 51,99%) et au Concours général, de l’effectivité dès la rentrée, des Classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) et de nouvelles écoles d’Ingénieurs et de hauts cadres, afin de former et d’insérer, au Sénégal et pour le Sénégal, nos meilleurs élèves et étudiants.











Fait à Dakar, le 12 août 2022