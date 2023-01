Compagnonnage avec BBY : Abdoulaye Wilane annonce une réunion du PS

Abdoulaye Wilane annonce une réunion du Ps

Le Parti socialiste (PS) membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) n’a pas tenu de Congrès depuis le décès de son secrétaire général feu Ousmane Tanor Dieng. Et pour le porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Wilane, un Congrès du PS pourrait se tenir les mois à venir.





Mais, dans un premier temps, une réunion du Secrétariat exécutif se tiendra jeudi prochain, a annoncé Abdoulaye Wilane dans l'émission "Grand Jury" de la RFM.





"Pour ce qui est du Parti socialiste, j’ai le plaisir de vous annoncer que jeudi prochain (19 janvier) Inch'Allah, si tout va bien, nous tiendrons une réunion de Secrétariat exécutif. Après quoi, sans aucun doute, nous irons vers un conclave ou avant le conclave, nous irons vers le Bureau politique. Ça, c’est le Secrétariat exécutif qui en décidera et après nous allons discuter de tout cela ou nous discuterons du processus d’évaluation de notre compagnonnage à Benno Bokk Yaakaar, démocratiquement", a expliqué Abdoulaye Wilane au micro de Babacar Fall.