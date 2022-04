Complot présumé contre Ousmane Sonko : L’analyse de Ngouda Mboup, juriste

Depuis l’apparition d’un enregistrement avec des voix attribuées à Mamour Diallo et Adji Sarr, la thèse du complot contre l’opposant Ousmane Sonko se précise. Dans une analyse à propos du traitement judiciaire du complot, l’enseignant et chercheur Ngouda Mboup déclare : « dans un Etat de droit, le complot n’a pas sa place ». Allant plus loin, le constitutionnaliste affirme que « même une tentative en ce sens doit être lourdement et sévèrement sanctionnée d’ailleurs les complots contre la sûreté de l’Etat sont punis à de lourdes peines ».



Revenant sur l’attitude que devrait adopter la justice face à une telle situation, Ngouda Mboup affirme que « la justice doit être intraitable, impartiale, équitable, neutre, égalitaire, équilibrée et juste ». De fil en aiguille, le professeur explique qu’en cas de « d’élimination ou de tentatives d’élimination d’un adversaire politique ou d’honnêtes citoyens », une enquête parlementaire doit être menée par « une assemblée responsable sans préjudice de l’enquête judiciaire menée de bout en bout par la justice au cœur de sa mission ».



Dans la même veine, si des éléments démontrent clairement l’implication de tiers dans un complot visant à liquider un adversaire, ces derniers devraient être considérés comme des « suspects » selon Ngouda Mboup. Il rappelle par ailleurs que « dans un Etat de droit, le rôle d’un gouvernement dans une affaire judiciaire n’est pas de gagner mais de faire en sorte que justice soit rendue ». L’enseignant en droit n’a pas oublié d’évoquer aussi dans un post sur facebook le principe qui veut que la justice soit « le cœur de la paix sociale ».