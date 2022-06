[Vidéo] Concert de casseroles et de klaxons : Zahra Iyane Thiam Diop tacle Yewwi et invite les Sénégalais à...

Concert de casserole, Zahra Iyane Tacle Yewwi

La coordonnatrice de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de la Sicap Liberté, Mme Zahra Iyane Thiam Diop, estime que le changement de stratégie consistant à abandonner la marche au profit de concert de casseroles et de klaxons prouve à suffisance que Yewwi Askan Wi n’a que ça comme programme alternatif à proposer aux Sénégalais pour prétendre à diriger le pays.





« Le premier constat que nous devons faire à partir de ce changement de stratégie, c’est que l’opposition a fini de comprendre que par la force et par la rue, les Sénégalais n’adhèrent pas à cette stratégie. Les Sénégalais ont fini de faire le choix de la sérénité, les Sénégalais ont fini de faire le choix surtout de la responsabilité », a déclaré la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, qui s’exprimait en marge du Comité régional de développement (Crd) sur la vulgarisation et l’opérationnalisation de la loi d’orientation relative à l’Economie sociale et solidaire (Ess) que son ministère a organisé, ce mardi 21 juin, à l’intention des acteurs de la région de Dakar.









Mieux, elle ajoute : « Quand les opposants politiques s’opposent, c’est pour accéder au pouvoir parce qu’ils ont un programme alternatif. Aujourd’hui, ils montrent à l’opinion sénégalaise que le seul programme alternatif qu’ils ont, c’est de prendre les casseroles et de taper dessus ».