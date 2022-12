Concert de casseroles le 31 décembre : “Choquant”, selon Ansou Sané

Le Directeur général de l’Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Ansou Sané livre une critique sèche sur l’initiative de l’opposition d’organiser un concert de casseroles simultanément à l’adresse à la Nation du chef de l’État, Macky Sall. “Quelles que soient nos divergences et contradictions politiques, nous devons sauvegarder les symboles de la République et les ressorts qui constituent le ciment de notre nation, le Sénégal. L'adresse à la nation fait partie des moments forts de la République à l'issue duquel, les forces vives , à travers un débat contradictoire mais sain, donnent leur point de vue sur le cap annoncé par le Chef de l'Etat”, estime-t-il. Poursuivant il indique que “le traditionnel discours à la nation est un rituel républicain consacré dont la solennité exige de tous respect et considération”. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.





dans un texte que Seneweb vous propose en intégralité.





“Le discours du Chef de l'Etat à la nation est un moment solennel de communication inscrit dans l'agenda républicain de notre pays. Intervenant généralement soit au 31 décembre de chaque année ou à la veille de la célébration de l'anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, ce discours est l'occasion pour le Président de la République de s'adresser à la nation en donnant des orientations fortes sur des projets majeurs du Gouvernement pour assurer le développement de notre pays et le bien être des populations, cela après avoir fait le bilan de quelques réalisations phares du Gouvernement. Ce moment est donc sacré pour la République et c'est pourquoi, il est choquant de savoir qu'une partie de l'opposition a prévu d'organiser, pendant cette instance sacrée, un concert de casseroles pour essayer de brouiller le message du Chef de l'Etat. Quelles que soient nos divergences et contradictions politiques, nous devons sauvegarder les symboles de la République et les ressorts qui constituent le ciment de notre nation, le Sénégal. L'adresse à la nation fait partie des moments forts de la République à l'issue duquel, les forces vives , à travers un débat contradictoire mais sain, donnent leur point de vue sur le cap annoncé par le Chef de l'Etat.







C'est dire que le discours du Président de la République transcende la personne de Macky Sall pour être un moment de communication institutionnelle. En cela, il subsistera à tous les contrecoups politiques que cette opposition antirépublicaine tentera de l'opposer. Il bénéficiera toujours de l'audience qu'il a toujours obtenue de la part des forces vives de la République, de l'opinion, de la presse et surtout des populations dans la mesure où il contient des réponses aux aspirations des populations et des éléments de débats pour les intellectuels de ce pays.”





Ansou Sané, Directeur général de l’ANRAC