Concert de casseroles : Ousmane Sonko aperçu nulle part

Le concert de casseroles initié par Yewwi Askan Wi, samedi 31 décembre, au moment même où le Président Macky Sall délivrait son message du Nouvel An, a connu un résultat mitigé selon plusieurs médias. Ceux-ci indiquent que si le mot d’ordre a été assez bien suivi à Dakar et sa banlieue, il a été ignoré dans de nombreuses autres localités, notamment à l’intérieur du pays. En tout cas, il n’a pas connu le même succès que la première fois qu’il a été décrété, il y a six mois.



Mais un détail a retenu l’attention du journal Les Échos : Ousmane Sonko n’a été aperçu nulle part en train de taper dans des casseroles. Ni dans les médias ni dans les réseaux sociaux. Le maire de Ziguinchor, qui aurait passé la fin de l’année dans sa ville, a-t-il manifesté en petit comité, à l’abri des caméras ?



Pourtant, lors du premier concert de casseroles, le président de Pastef était en première ligne, sous les projecteurs. Donnant l’exemple avec deux couvercles de marmites, au milieu d’une foule de militants et sympathisants armés d’ustensiles de toutes sortes.



Les Échos souligne qu’Ousmane Sonko n’est pas le seul leader de Yewwi qui manquait à l’appel. Khalifa Sall, Malick Gakou, Habib Sy, notamment, ne se sont pas, non plus, signalés. À la différence de Barthélémy Dias et Ahmed Aïdara, qui ont pris part, devant les caméras, au concert de casseroles.