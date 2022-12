Concert de casseroles, Sonko chef de l'opposition : Les précisions d'Abdoul Mbaye

Abdoul Mbaye et les concerts de casseroles

La question du l’unité et du chef de l’opposition a été soulevée pendant la conférence de presse d'Abdoul Mbaye. Selon le chef de file de l'ACT, pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, l’opposition est bien représentée à l'Assemblée nationale et c’est l’unité de l’opposition qui a abouti à ce résultat.





Malheureusement, dit-il, il est difficile, pour les leaders, de continuer dans cette dynamique. "Je n'ai pas honte de dire que l’idée de l’inter-coalition vient de nous. Mais il y a un problème qui met en mal les leaders et c’est le fait de dire qu'un tel est le chef. Sonko n’est pas le leader. Je peux peut-être me mettre à ses côtés pour l’aider d’une certaine manière. Chacun à ses ambitions et nous devons cheminer ensemble", a expliqué Abdoul Mbaye.