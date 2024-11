Concertations sur l’Eau et l’Assainissement à Kaolack, Vision Sénégal 2050, victoire de Pastef aux législatives anticipées de 2024 : Le commentaire de Serigne Mboup

Maire de Kaolack et président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup s’est réjoui de la tenue de cette première édition des « Penc’eau » (concertations nationales sur le secteur de l’Eau et de l’Assainissement) à Kaolack. Dans cet entretien qu’il a accordé à Seneweb, l’homme d’affaires et candidat malheureux à la présidentielle de mars 2024 a également commenté la victoire éclatante de Pastef/Les patriotes aux législatives anticipées du 17 novembre.