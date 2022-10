Conclave de l’APR : la question du troisième mandat agitée, la réponse de Macky Sall

D’après Les Echos, la question du troisième mandat était au cœur des débats, vendredi dernier, jusque tard dans la nuit, lors de la réunion du Secrétariat exécutif de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel). Le chef de l’État est resté intransigeant, rapporte le journal. Lequel soutient que la plupart des intervenants ont demandé au Président Macky Sall de déclarer sa candidature afin de mettre fin au débat et de leur permettre d’aller la défendre sur le terrain et dans les médias.



Ce que le chef de l’État a catégoriquement refusé, tout en servant une réponse énigmatique. «Je pense qu’il faut aller travailler sur le terrain. Ce qui est important, c’est que chacun travaille pour la conservation du pouvoir, a-t-il rétorqué. Nous avons un bon bilan. Nous avons fait des réalisations que personne ne peut nier. Maintenant, ce qu’il faut, c’est travailler pour que nous conservions le pouvoir. Il est dit qu’un parti a la vocation de conquérir et de conserver le pouvoir mais il n’est écrit nulle part que c’est une personne qui est appelée à conquérir et à conserver le pouvoir. L’essentiel, c’est de travailler. Pour le reste, on verra.»