Condamnation d'Ousmane Sonko : La réaction de Aminata Touré

“Le verdict contre Oumane Sonko n’a pas retenu les deux chefs d’accusation de départ, ceux de viol et menaces de mort. Par conséquent, cette condamnation à deux ans ferme est des plus injustes”, a commenté l’ancienne Première ministre Aminata Touré, après le verdict rendu par les juges de la chambre criminelle.





“Je renouvelle ma solidarité à Ousmane Sonko et aux militants de PASTEF, a poursuivi Mme Touré. Ensemble au sein du F24 et avec tous les démocrates, la lutte continue contre le troisième mandat du Président Macky Sall, contre l’élimination des candidats à l’élection présidentielle de 2024, contre le musellement des démocrates et pour des élections libres et transparentes”.