Condamnation de Sonko : Benno Bokk Yaakaar réaffirme son soutien à la justice sénégalaise

La coalition Benno Bokk Yaakaar, regroupant plusieurs partis politiques sénégalais, a publié un communiqué de presse aujourd'hui pour exprimer son point de vue sur l'affaire Sweet Beauty. Dans cette affaire, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné Monsieur Ousmane Sonko pour avoir commis le délit visé à l'article 324 alinéa 2 du code pénal, qui punit ceux qui attentent aux mœurs en excitant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse en dessous de l'âge de 21 ans.





Selon la coalition Benno Bokk Yaakaar, le jugement rendu établit clairement que Ousmane Sonko a commis des actes « indécents, obscènes, pervers et vicieux » visant à pervertir une jeune fille . Par conséquent, « il a été condamné à payer des dommages et intérêts à la victime d'un montant de vingt millions ».







La coalition Benno Bokk Yaakaar souligne que ces faits répréhensibles ont été reconnus par une justice qui a agi en toute indépendance et liberté. Elle affirme que la condamnation de Monsieur Sonko démontre la rigueur et l'impartialité de la justice sénégalaise.







La coalition appelle les citoyens sénégalais à maintenir leur confiance envers la justice du pays et à défendre les institutions en général, dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Elle souligne que le Sénégal, en tant qu'État de droit, a prouvé au monde entier qu'il est une démocratie mature, où tous les citoyens sont égaux devant la loi.







Par ailleurs, Benno Bokk Yaakaar met en garde tous ceux qui seraient tentés de perturber la tranquillité des citoyens et de compromettre la sécurité publique. La coalition réaffirme son soutien inconditionnel à l'État dans l'exercice de ses missions régaliennes de préservation de l'ordre public.