Condamnation de Sonko : Pastef/Les patriotes appelle à la mobilisation

Le parti Pastef/Les patriotes dénonce avec la dernière énergie la condamnation de son président Ousmane Sonko à une peine de deux ans ferme, dans l’affaire qui l'oppose à la masseuse Adji Sarr. Dans un communiqué, la formation politique du maire de Ziguinchor appelle ses sympathisants à faire face aux ''dérives’’ de Macky Sall.







‘’Ce verdict sur commande est l'ultime étape du complot ourdi par Macky Sall et ses sbires à l'encontre du principal opposant de ce pays, Ousmane Sonko ! Jamais la République du Sénégal et les institutions de ce pays n'ont été autant bafouées, souillées et désacralisées ! La survie du Sénégal et des Sénégalais est en jeu ! Pastef/Les patriotes dénonce vigoureusement ce verdict indigne d'un État de droit et demande la mobilisation de tous les patriotes sénégalais dès maintenant, pour faire face aux dérives dictatoriales et sanguinaires du régime de Macky Sall jusqu'à son départ de la tête de l'Etat’’, peste-t-il.





Pastef ‘’invite les forces de l'ordre et l'armée à se mettre du côté du peuple opprimé par Macky Sall. Elles doivent désobéir aux ordres illégaux et antirépublicains’’.