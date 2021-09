[ÉDITO DU JOUR] Condé-scendance : Alpha, la leçon de Conakry !

La chute d'Alpha Condé à Conacky

Le roi est nu. Même si sa nudité était bien visible des siens qui l’ont adoubé, élu puis déchu moralement, avant qu’il n’orchestre un passage en force pour s’offrir, au prix fort, un troisième mandat auquel l’armée guinéenne a mis un terme ce dimanche 05 septembre 2021.





Le réveil aura donc été brutal pour le sieur Alpha Condé dont les vidéos le montrant dans une torpeur inhabituelle, ont fini de faire le tour du monde. Objet de moquerie sur les réseaux sociaux, le « président » drapé dans un pyjama est apostrophé, tel un vulgaire malfaiteur pris en flagrant délit et devenu subitement muet. Flagrant délire ! Pour dire que le pouvoir est éphémère et la déchéance est à deux doigts pour ceux qui ne savent pas partir à temps. Alors que la veille, l’on était encore Alpha tout-puissant, usant et abusant des prérogatives confiées par une constitution qui, sous nos tropiques, sert de paillasson à nombre de chefs d’Etat. Le respect des textes de loi est bien un souci majeur pour les dirigeants africains au pouvoir.





La déchéance de Gbagbo, l'exil forcé de Jammeh ou encore l'éviction surprise de IBK, auraient pu servir de leçon au Professeur Condé sorti de l’histoire par une bouche d’égout. Ainsi soit-il, étant donné qu’en Afrique, les chefs d’Etat en exercice pour la plupart ne savent pas conjuguer le verbe « arrêter ».