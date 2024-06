Conditions de travail et absence de réaction des autorités : Les menaces des travailleurs de l’aviation civile





L’intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile qui s’est réunie ce mercredi 26 juin est dans tous ses états. Elle a dénoncé, entre autres, «le manque de réponse des autorités face aux urgences du secteur, les arriérés de paiement de l’Isa des travailleurs de l’Asecna, la situation des agents menacés d’expulsion de la Cité batterie». Dans un communiqué, les secrétaires généraux des différents syndicats, une dizaine, «déplorent vivement le mutisme sidérant de la tutelle face aux urgences de plus en plus acerbes du secteur». Ils dénoncent également «les conditions de travail et de performance des travailleurs du transport aériens (qui) ne sauraient être reléguées au second plan». L’Intersyndicale des travailleurs de l’aviation civile prévient que «les réponses appropriées d’ordre syndical seront mises en branle très prochainement». Une réunion avec le ministre de tutelle est programmée «en fin de semaine».