Conférence internationale sur la souveraineté économique et monétaire de l’Afrique : Dakar, table ronde du continent sur les défis d’avenir

En ce 25 octobre, dernier jour du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, un autre événement du genre voit le jour dans la capitale sénégalaise. Le musée de civilisations noires abrite depuis ce mardi la deuxième édition de la conférence internationale sur la souveraineté économique et monétaire de l’Afrique organisée par la Fondation Rosa Luxemburg, International Development Economics Associates (IDEAs).





Pendant trois jours, chercheurs, militants et décideurs publics vont se pencher sur les problématiques qui minent le continent autour du thème : « Faire face à la crise socio-écologique : l’actualité de la déconnexion et la question des réparations globales ». L’économiste Ndongo Samba Sylla, par ailleurs co-organisateur de cette conférence, revient sur l’objectif de ce rendez-vous : “ On n’a pas réponse à tout mais on va essayer dans d’avoir un échange ouvert qui permettra intimement d’aboutir à des pistes porteuses pour le continent et de manière générale pour les peuples un peu partout à travers le monde. C’est dans cet esprit là que nous comptons mettre en place une forme de déclaration pour montrer ce que nous proposons et notre vision”.