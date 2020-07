Conflit à l’Apr : « On a mis peut-être des personnes à des positions qui ne correspondent pas à leur profil », (Chercheur)

L'Alliance pour la République est secouée par des conflits internes qui menacent la stabilité. Pour docteur Mame Marame Seck, l’Alliance pour la République peine à se structurer et c’est le chef de l'Etat qui doit sonner la fin de la récréation.





« Il y a le temps de la conquête, on cherche des militants et ce temps-là est différent du temps d'exercice du pouvoir où on sélectionne les gens avec qui on doit travailler pour faire des résultats. La troisième stratégie, c'est comment se maintenir au pouvoir, là aussi, il y a une sélection à faire », précise-t-il sur IRadio.





Une sélection à faire mais aujourd’hui c’est un problème de casting qui se pose, selon M. Seck.





« On a mis peut-être des personnes à des positions qui ne correspondent pas forcément à leur profil. Je que pense ce que nous entendons montre que ces derniers n’étaient pas dignes d'exercer le pouvoir qu'on leur a conféré ».





L'enseignant chercheur à l’Ifan interpelle le président de la République qui doit assainir son parti mais aussi l'appareil d’État.