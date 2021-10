Conflit d'intérêt : Cheikh Ba investi, Bamba Fall annonce une marche

A peine investi comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar par Macky Sall, Cheikh Ahmed Tidiane Ba est attaqué par le maire sortant Bamba Fall. Il annonce une marche pour demander que Cheikh Ba soit démis de ses fonctions à la CDC.





« Nous allons sortir et préparer une marche. On n’a pas peur de Cheikh Ba. Mais, actuellement, c’est lui qui reçoit les cautions. Il est dans le processus électoral. Nous attendons dans les meilleurs délais sa démission. Parce que nous n’accepterons pas qu’il soit juge et partie », a fait savoir le maire sortant de la commune de Médina, Bamba Fall.