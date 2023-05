Conflits fonciers : Me Doudou Ndoye détaille les causes profondes

Invité, ce dimanche, du Grand Jury de la RFM, l'ancien Président de la Commission des Réformes du système foncier a déploré aussi les violences qui se sont déroulées à Ngor, mardi dernier. "Nous devons pouvoir résoudre nos problèmes par la discussion en essayant de convaincre et non de contraindre", a-t-il observé.





Sur le fond du dossier, Me Doudou Ndoye juge "légitime" la demande des populations de Ngor. "Dans une logique historique, il est préférable d'avoir un lycée qu'une gendarmerie" estime-t-il.







Pour rappel, il a été confié à Maître Doudou Ndoye de diriger une commission pour la réforme du système foncier. À ce propos, il a tenu à revenir sur sa démission de ce poste : "J'ai été, avec la grâce du président de la République, chargé de conduire une réflexion pour réformer le système foncier du Sénégal. Le système foncier du Sénégal c'est le droit de la terre, c'est le droit de l'immobilier, c'est le droit de la propriété... Une commission a été créée comprenant de nombreuses personnes dont l'actuel Premier ministre qui était dans ma commission en sa qualité de Directeur des Impôts et Domaines. Malheureusement pour des raisons diverses j'ai été moi même contraint de démissionner en raison de mes propres valeurs."







Refusant de donner les raisons concrètes dans un premier temps, maître Doudou Ndoye lâche finalement une : "Je peux en dire une. Mais une qui vaut la démission des autres. Nous étions 90 personnes dans le groupe dont 40 retraités et 10 ou 20 personnes composées d'avocats, de magistrats. Ces personnes passaient leur temps avec moi. Toutes ces personnes là devaient bénéficier d'un budget de 700 millions par an et je puis vous assurer que la représentante de la Banque mondiale m'avait dit que j'étais fou d'accepter un tel budget. Je lui ai répondu que j'étais fou pour mon pays. Ce budget voté par l'Assemblée nationale n'a jamais été remis à la commission nationale", révéle maître Doudou Ndoye. Un fait qui a mis un frein au travail de l'équipe constituée. ``







S'agissant des nombreux problèmes fonciers qui minent le Sénégal, Maître Doudou Ndoye préconise une réforme des lois régissant le secteur : "La loi permet à l'Etat de prendre une partie des terres et devenir propriétaire en l'immatriculant en son nom à condition qu'il s'agisse de l'intérêt national".











Ce qui se passe décrit l'avocat est que ces dernières années, "l'Etat prend des centaines d'hectares pour le donner en forme de bail à un individu. Et après, cet individu va diviser ces terres en morceaux et vendre tous ces morceaux à coût de centaines de millions et s'envole". Une situation qui va à l’encontre des "intérêts de l'Etat”, juge-t-il.







Pour résoudre ces problèmes, Me Doudou Ndoye révèle que les solutions existent et que la commission qu'il a dirigée y a travaillé. Il affirme, toutefois; être l'unique personne à détenir les conclusions de ce travail.