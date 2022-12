Confrontation Adji Sarr-Sonko: La maison du leader de Pastef encore encerclée

La maison de Ousmane Sonko encerclé , ce mardi

Comme à chacune de ses convocations, la maison de Ousmane Sonko est encore encerclée, ce mardi, par la police nationale. La citée Keur Gorgui est certainement en cette période la zone la plus sécurisée de la région de Dakar, tant les forces de l'ordre ont été mobilisées. Toutes les voies menant à la demeure du leader de Pastef ont été barricadées empêchant presse et curieux d'y accéder. Les rares personnes et voitures qui passent sont les résidents et travailleurs.





Même situation sur la vdn, et la corniche. Par cette organisation, l'itinéraire est connu d'avance. Ousmane Sonko, pour rejoindre le tribunal de Dakar, passera par là.