Confusion autour de la liste de YAW à Dakar: « C’est impossible qu’il y ait substitution », Moundiaye Cissé

Moundiaye Cisse souhaite que Dethié Fall sort la copie de la liste deposée à la Cena

Moundiaye Cissé, coordonnateur des organisations de la société civile pour les élections, est d’avis que le mandataire de Yewwi Askan Wi , en l’occurrence Dethié Fall , aurait dû brandir la liste qu’il a déposée et dont il détient une copie afin d’éviter toute confusion au niveau de l’opinion publique. Invité de l’émission jury du Dimanche sur Iradio, il estime que , « si Yewwi a effectivement déposé cette liste, c’est facile à vérifier parce que la liste est là-bas et c’est sous scellé et la Cena a une copie de ça. Quand les gens viennent déposer, ils font une copie pour la Cena, une copie pour eux-mêmes. Pour Yewwi c’est le mandataire, c’est Déthié Fall », fait savoir M Cisse.