Congrès de l'internationale socialiste: Aminata Mbengue Ndiaye réélue vice-présidente

Le 26ème congrès de l'internationale (IS) socialiste tenu à Madrid les 25, 26 et 27 novembre 2022, a abouti aux renouvellements du Président, du Secrétaire général et de la Présidente des femmes de l'IS.





La secrétaire générale du Parti Socialiste du Sénégal, Mme Aminata Mbengue Ndiaye a été réélue, à l'unanimité des délégués présents, Vice-présidente de l'IS", renseigne une note reçue.