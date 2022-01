Conquête de Dakar : «La gestion de la ville n’a plus aucun intérêt particulier», (Me Doudou Ndoye)

Me Doudou Ndoye sur les élections locales

Peut-être ailleurs, mais pour les élections locales concernant la mairie de Dakar, Me Doudou Ndoye les considère comme un épiphénomène. «Cela n’a pas beaucoup d’intérêt, pour moi. La gestion de la ville de Dakar n’a plus aucun intérêt particulier», a d’emblée lancé l’avocat.





Le président de l'Union pour la République (Upr) a fourni les raisons. Premièrement, l’homme politique note que Dakar est la capitale du Sénégal. «C'est déjà une ville super urbanisée. On a oublié de faire des jardins, de planter des arbres, de penser au bonheur de ceux qui marchent dans les rues. On a pensé à la richesse par les bâtiments. Ce n’est pas de vie. Ce n’est pas du bonheur. Qu’est-ce qu’un maire de Dakar pourrait faire aujourd’hui ? Casser les immeubles ? Ce n’est pas possible. Élargir les rues, ce n’est pas possible. Peut-être planter des arbres et améliorer les dispensaires. C’est tout ce qu’un maire de Dakar peut faire. Rien d’autre», a laissé entendre Me Ndoye.