Conseil constitutionnel : Alioune Sarr a déposé son dossier de candidature

Alioune Sarr a déposé son dossier de candidature pour la présidentielle du 25 février 2024 au Conseil constitutionnel ce jeudi 21 décembre 2023. Le Président de la coalition convergence pour une alternative progressiste (CAP 2024) et par ailleurs maire de Notto Diobass, a bouclé sa collecte de parrainage. Selon son mandataire national, 58?975 parrains ont été remis au conseil constitutionnel et le maximum demandé dans les différentes régions a été dépassé.



Venu avec une forte délégation de la coalition Cap 2024, Mamadou Ndiaye a déclaré devant la presse que « la coalition Cap 2024 du président Alioune Sarr a déposé 58?975 parrains en dépassant ainsi les 3 000 demandés dans les différentes régions ».



Il poursuit : « On a déposé toutes les pièces qui doivent accompagner le dépôt de notre candidat, au greffe du Conseil Constitutionnel. Notre candidat est prêt. Il est prêt sur tous les plans ».



Dans la foulée, Mamadou Ndiaye mandataire national de la CAP 2024 remercie vivement l'ensemble des Sénégalais qui ont parrainé leur candidat.