Conseil constitutionnel : Parrainage validé pour Amadou Ba

Le premier ministre et candidat de la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba vient de valider son parrainage sans coup férir. Seul candidat à avoir opté pour le parrainage des élus (120 maires et/ou présidents de conseil départemental), le parrainage n'a donc été qu'une formalité.





«C'est une première satisfaction, cette validation des parrainages du premier ministre, le candidat Amadou Ba, qui va nous mener vers l'élection présidentielle du 25 février prochain», a déclaré son mandataire, Benoît Sambou à sa sortie des locaux du Conseil constitutionnel.









Revenant sur le choix porté sur le parrainage des élus après avoir collecté plus de 4 millions de parrainages citoyens, il déclare: «Nous avons travaillé sur tous les tableaux. D'abord, nous sommes partis du principe que le collecte de parrainages est un moment fort d'animation dans la vie d'un parti. Nous avons travaillé sur le parrainage citoyen, celui des élus et celui des députés. Au moment du dépôt nous avons fait le choix de déposer le parrainage des élus pour être sûr que nous validions notre dossier au premier coup».









Khalifa Sall et Anta Babacar Ngom ont validé leurs parrainages en début de matinée, là où Mimi Touré a été appelé à régulariser plus de 19 000 parrainages. Sheikh Alassane Sène, Ibrahima Abou Nguette et Al Hassane Niang ont été recalés.