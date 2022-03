Conseil départemental de Kaolack : Ahmed Youssouf Benjelloun installé, vendredi

Ahmed Youssouf Benjelloun, installé au Conseil Départemental de Kaolack

Ahmed Youssouf Benjelloun sera officiellement installé, le vendredi 11 mars dans ses nouvelles fonctions de président du conseil départemental de Kaolack par le préfet de ladite localité. Selon « Vox Populi », cela fait suite à la démission de Pape Demba Bitèye de la coalition Benno Bokk Yakaar.





Il convient de noter que le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye avait contesté la victoire de Bengelloune. Sur ce, ce dernier avait même introduit un recours tout en suscitant une vive indignation du coté des populations et une marche organisée par le candidat de la coalition électorale « And Nawlé and liggey » de Serigne Mboup.