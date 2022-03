Conseil départemental de Kaolack: Ahmed Youssouf Bengelloune installé

Ahmed Youssouf Bengelloune, Président du conseil départemental de Kaolack

Ahmed Youssouf Bengelloune a été installé ce vendredi dans ses nouvelles fonctions par le préfet du département de Kaolack. Le nouveau patron de l’institution locale a invité le bureau et l’ensemble du conseil à se mettre au travail. Il a félicité l'équipe sortante dirigée par Baba Ndiaye.





Dans son message à l’issue de son installation, le nouveau président du Conseil départemental de Kaolack annonce vouloir " travailler pour faire de Kaolack un département de Nantangué" en se concentrant sur l'innovation et la transformation qui seront ses matrices d'intervention pour relever les défis importants et des enjeux exaltants.





Le successeur de Baba Ndiaye a fait part de sa volonté de nouer une collaboration franche et fructueuse avec tous les agents de l’institution. "Je compte travailler avec tout le monde en en mettant en avant l'intelligence collective. J'invite tous les collègues à ne plus faire référence, au conseil départemental, de leur appartenance politique, un sujet de mésentente mais au contraire, d’en faire un idéal commun à savoir le Kaolack de demain auquel tout le monde aspire » a-t-il invité. Il dit tendre la main à tous pour travailler ensemble au développement économique et social du département. Quant au président du conseil départemental sortant, Baba Ndiaye, il a félicité le nouveau patron de l’institution. Par ailleurs, le président sortant promet d'accompagner son successeur à faire de son mandat un franc succès et de faire du département, l’un des meilleurs du Sénégal.