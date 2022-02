Conseil départemental de Kaolack : La Cour d’Appel recompte les voix, le camp de Bengelloun crie au scandale

Ça joue toujours les prolongations des élections locales du 23 janvier dernier à Kaolack.



Si Serigne Mboup a pu être installé pour la commune, ce n’est pas le cas pour Youssouf Bengelloun qui a défait Papa Mademba Bitèye de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



L’installation de Bengelloun, qui a remporté le Conseil départemental, est suspendue, et pour cause.



Le 1er Président de la Cour d’appel a décidé de procéder à un recomptage des voix dans plusieurs communes.



Ce, indique Les Échos, après le recours déposé par la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui conteste les résultats.



La Cour d’appel va siéger dans les «tout prochains jours (semaine du 21 au 24 février 2022) pour vider le recours.



De quoi susciter, à juste titre, le courroux de Youssouf Bengelloun et Cie qui crient au scandale.