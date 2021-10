Conseil Départemental de Thiès : Siré Dia, le choix de Macky

Choisi par le président de la République pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar au fauteuil du président du Conseil départemental de Thiès aux élections locales de janvier 2022, le PCA de la Lonase, Siré Dia, n'a pas tardé à réagir. A travers un message de remerciement, il demande aux Thiessois de s’unir pour une victoire du camp présidentiel au soir du 23 janvier 2022.







« J’ai été désigné par Son Excellence le président Macky Sall comme candidat de Benno Bokk Yakkar pour la présidence du Conseil départemental de Thies », se réjouit-il. « Je voudrais adresser mes remerciements au Président de la République. Son choix représente pour moi un nouveau défi à relever. », ajoute Ciré Dia.

Pour cela , « je voudrais lancer un appel à tous les militants, sympathisants, à mes frères et sœurs de parti, et plus généralement à toute la population de la ville de Thiès, à la mobilisation dans l’unité et la concorde pour une large victoire lors des prochaines élections territoriales », a publié l’ex Dg de la Poste par ailleurs PCA de la Lonase