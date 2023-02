Conseil des droits de l’homme: A Genève, Aïssata Tall Sall devance l'opposition et la société civile

Conseil des droits de l’homme: A Genève, Aïssata Tall Sall devance l

Ce lundi , la Ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, s'est rendue à Genève pour représenter le Sénégal lors du Segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme de l’ONU.





Le Sénégal a eu l'honneur de prononcer son discours devant le segment de haut niveau du Conseil des Droits de l'Homme et ce , dès l’ouverture des travaux ce qui est un privilège des grands États.





Ce privilège témoigne de la reconnaissance de la communauté internationale envers le Sénégal pour la promotion des droits de l'homme.





A cette occasion, la ministre a eu l'opportunité de discuter avec les partenaires internationaux et de présenter les engagements du Sénégal en matière de promotion et de protection des droits de l'homme.





C’est ainsi qu’elle a rencontré le nouveau haut commissaire des droits de l’homme M. Volker Turk à qui elle a exposé la situation politique nationale caractérisée par la violence récurrente de certains opposants qui se sont inscrits en marge des règles et des principes démocratiques.





Le Haut Commissaire l'a écoutée avec beaucoup d’intérêt et d’attention.





Autant dire que Aissata Tall Sall a devancé l’opposition dans son terrain de jeu favori.





La ministre a également souligné et exprimé la détermination du Sénégal à continuer ses efforts pour garantir le respect des droits de l'homme pour tous, sans exception. Elle a également insisté sur l'importance de la coopération internationale pour faire avancer la cause des droits de l'homme.

Ainsi, et pour tout dire , la Ministre des Affaires étrangères du Sénégal a représenté son pays avec détermination, affirmant que le Sénégal continuera à travailler pour faire progresser les droits de l'homme.

Les partenaires ont été sûrement rassurés par un discours fondé sur des fais précis, et tout un dossier qu’elle remis entre les mains des autorités du conseil des droits de l’homme.





Et puisque l'ex-mairesse de Podor, est reconnue pour son talent indéniable en matière de communication et une capacité inouïe à bien parler et à transmettre les messages avec clarté et conviction, il est sur qu’elle a du être un bon avocat pour son pays . Cette qualité s'est avérée être un avantage majeur pour le Sénégal, qui a été ainsi bien représenté et bien défendu.