CONSEIL DES MINISTRES À KÉDOUGOU DU 06 AU 09 JUIN: LE MINISTRE MAMADOU SALIOU SOW APPELLE À UNE MOBILISATION HISTORIQUE

Mamadou Saliou Sow, coordonnateur de l'APR à Kédougou, président du conseil départemental et ministre chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, a lancé un appel à tous les responsables politiques, coutumiers, religieux et à l'ensemble de la population de la région de Kédougou pour qu'ils accueillent chaleureusement "le champion de l'équité sociale et territoriale", Son Excellence le Président de la République Macky Sall.





Selon lui, le Président de la République a redonné à Kédougou sa fierté et sa dignité grâce à de nombreuses réalisations, telles que les infrastructures, l'assainissement, l'hôpital de niveau 2, les routes, le PUMA et le PUDC.