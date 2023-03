Conseil des ministres à Sédhiou : Le Premier ministre décline les objectifs du programme de 400 milliards F CFA

Le Conseil des ministres qui s’est déroulé de 10 h à 17 h 30, a livré ses secrets. Selon le Premier ministre, le président de la République, avec son programme de 400 milliards F CFA, veut accélérer le développement de cette belle région.





«Ces 400 milliards devront permettre d’éradiquer complètement les abris provisoires. Il faut rappeler qu’aujourd’hui, ces abris ont été réduits de moitié. En 2015, il y avait 1 198 abris provisoires ; et en 2022, il reste encore 673», informe Amadou Ba.





Toujours selon le chef du gouvernement, cette enveloppe permettra la construction de 352 salles de classe, 262 blocs d’hygiène et administratifs, la construction des lycées de Tanaff, de Marsassoum et l’achèvement des travaux de l’Inspection d’académie de Sédhioiu. Il sera également érigé un centre de recherche et un Institut supérieur d’enseignement professionnel (Isep).





Ce programme de 400 milliards F CFA servira à résoudre, aussi, la question de l’électrification rurale, l’amélioration de la mobilité dans les départements de Goudomp et de Bounkiling où, dit Amadou Ba, il y a encore des efforts à faire.





Enfin, le PM a annoncé un vaste programme d’assainissement hydraulique pour permettre à cette région de Sédhiou de combler son retard dans un délai qui n’excédera pas trois ans.