Conseil des ministres: Bara Diouf, Serigne Mamadou Mboup, Tidiane Sidibé, Sékouna Diatta et Maguette Diakhaté promus

Ce mercredi 24 avril, le Président de la République a procédé aux nominations concernant des postes de direction. C’est ainsi que le Gestionnaire administratif et financier, Bara Diouf est devenu le Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose, en remplacement de Diène Farba Sarr.





Au poste de Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones touristiques du Sénégal (SAPCO SA), il a mis Serigne Mamadou Mboup qui est un spécialiste en Management et en Stratégie touristique et hôtelière. Le nouveau patron a remplacé Souleymane Ndiaye.





Ayant été confié à Mamadou Djigo, l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (Anat) est désormais dirigée par l’Expert en gestion de projets et en Développement territorial, Tidiane Sidibé.





Maitre de Conférences en Ecologie, Sékouna Diatta est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille Verte, en remplacement de Oumar Abdoulaye Ba.