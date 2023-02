Conseil des Ministres décentralisé à Sédhiou : Ansou Sané fait le point des interventions de l'ANRAC

Le Président de la République, Macky Sall, est attendu à Sédhiou dans les prochains jours, en principe le 26 février prochain. Macky Sall va tenir le prochain conseil des ministres décentralisé dans cette région. À quelques jours de cette visite, le Directeur Général de l'Agence Nationale pour la Relance des Activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC), Ansou Sané, fait le point des réalisations et interventions de cette agence qu'il dirige dans la région de Sédhiou.





C’est principalement dans le département de Goudomp que l'ANRAC intervient ou est intervenue. “Une trentaine de millions a été investie", dans le cadre de la relance des activités économiques et sociales, révèle Ansou Sané. Il renseigne que 200 ménages ont été recensés et accompagnés dans l'arrondissement de Djibanar, zone qui abrite le plus grand nombre de villages déplacés.





L'intervention de l'ANRAC dans ce département de la région de Sédhiou est aussi relative à la prise en charge de la problématique du vol de bétail, un fléau à Goudomp. Ansou Sané évoque pour la mise en place d’un plan d’action pour lutter contre ce phénomène.





Le DG de l'ANRAC a, par ailleurs, magnifié les actions du Chef de l'État et du gouvernement “à faire de Sédhiou Sédhiou une ville épanouie, par la réalisation de bon nombre d'infrastructures”. Il cite à ce titre le pont de Marsassoum, la boucle du Boudier, l'hôpital de niveau 2, Amadou Tidiane Ba, le Dac de Séfa qui favorise l'emploi des jeunes.