Conseil des ministres décentralisé à Thiès : Idrissa Seck va dérouler le tapis rouge à Macky Sall

Les détracteurs du « Mburu ak Soow » ont vite fait de dire que les relations entre le président de la République Macky Sall et le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck, sont devenues «exécrables». Ce qui semble n’être pas le cas. Puisqu’à en croire des proches du Président du parti Rewmi, « l’ancien Premier ministre n’a pas lésiné sur les moyens pour accueillir, ce mercredi 8 février, à Thiès, le président de la République dans le cadre du conseil des ministres décentralisé ».





L’ancien maire de la commune de Thiès-Nord, Lamine Diallo, par ailleurs Conseil spécial du Président Idrissa Seck, a balayé d’un revers de la main de « telles supputations », soutenant que « le président de la République Macky Sall et Idrissa Seck, président du parti Rewmi, ont les meilleurs rapports ». L’ancien Premier ministre, « non seulement a instruit ses collaborateurs de réserver un accueil chaleureux au Chef de l’Etat, mais, mieux, a promis d’être, lui-même, de la partie pour dérouler le tapis rouge au Président Macky Sall », informe Lamine Diallo, qui révèle que le ‘’Mburu ak Soow’’ a encore un très bon goût ». Pour dire, selon l’entourage de l’ancien maire de Thiès, que « le parti Rewmi réaffirme ainsi son soutien et son engagement au Président Macky Sall qui a mis le Sénégal dans sa trajectoire d’émergence ».





Dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, le Président de la République va réceptionner et lancer certaines infrastructures réalisées dans la région de Thiès. Il s’agit du parachèvement et de l’extension de l’Université Iba Der Thiam, de la construction de l’école des sapeurs-pompiers à Diassap, de l’Institut Supérieur de l’Enseignement Professionnel (ISEP), du lancement des travaux de l’autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis, de la modernisation des cités religieuses Tivaouane, Ndiassane et Keur Mame El hadji Ndiéguène. Sans compter la réhabilitation du Centre des services fiscaux de Thiès, du Tribunal de Grande instance, la construction de la Cour d'appel. Toujours concernant les réalisations à l’actif du Président Macky Sall, les Thiessois se réjouissent du parachèvement de l'aéroport international Blaise Diagne et de l'université Iba Der Thiam, de la création de la zone économique spéciale (ZES) de Sandiara, à Mbour.





L’habitat sera aussi au cœur des axes du Conseil des ministres décentralisé. Pour ce, le Président de la République se rendra au quartier Mbour 4, dans la commune de Thiès-Ouest, pour remettre symboliquement des attestations individuelles d’attribution de parcelles aux bénéficiaires suite au déclassement de la forêt classée de Thiès où une zone d’aménagement concertée (ZAC) a pris forme.





Au cours d’un point de presse, Mame Seynabou Ndiaye, responsable du mouvement «Sam liniou moom », a exhorté le président de la République à tendre la main au promoteur immobilier, Mor Guèye Sope Naby, pour la matérialisation à Thiès du « Projet 100 000 logements » sur 5 ans.