Conseil des ministres décentralisé : L’emploi, l’autre doléance de la jeunesse de Tamba

Mouhamadou Tidiane Diallo, Conseil régional de Tamba

La jeunesse de Tambacounda attend beaucoup du conseil des ministres décentralisé du 28 décembre prochain. Lequel sera précédé d’un conseil présidentiel la veille. C'est dans ce contexte que le Président du Conseil régional de la jeunesse Mouhamadou Tidiane Diallo compte remettre un mémorandum au chef de l'Etat Macky Sall. Parmi ces doléances figure la question de l'emploi des jeunes.





A en croire, M. Diallo, « La plus forte attente des jeunes par rapport au gouvernement reste aujourd'hui la question du chômage des jeunes. C’est avec l'emploi que chaque jeune va réaliser ses ambitions et participer à la construction de notre pays en se positionnant et en positionnant notre Sénégal dans le concert des pays d'Afrique et du monde. La région de Tambacounda regorge d’un potentiel important de jeunes qualifiés. Cette jeunesse dans sa grande majorité est au chômage. C'est pour cela que nous voulons profiter de ce conseil des ministres décentralisé pour remettre au président de la République, Macky Sall, un mémorandum dans lequel seront inscrites toutes les préoccupations de la jeunesse Tambacoundoise», a-t-il déclaré.