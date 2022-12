Conseil des ministres décentralisé : Macky Sall va passer quatre nuits à Tambacounda

La région orientale va bientôt avoir un hôte de marque. En effet, la capitale orientale s’apprête à accueillir le président de la République, Macky Sall. Ce dernier va passer quatre jours à Tambacounda pour les besoins des inaugurations de la route Tambacounda-Kidira et le camp militaire de Goudiry, le conseil présidentiel, le conseil des ministres décentralisé et la journée nationale de l’Elevage prévus du 26 au 29 décembre prochain.



Les autorités administratives, politiques et l’entourage du Président s’affairent ainsi à l’organisation de cet événement. « Nous sommes de plain-pied dans l’organisation. Parce que cela nécessite une organisation, une démarche surtout participative et une approche inclusive », a expliqué le Directeur général de l’Agence de Développement Local en tournée dans le département de Koumpentoum pour la mobilisation de toutes les ouches afin d’accueillir, avec tous les honneurs, le Président de la République Macky Sall.



Selon Abdoulaye Ndao, les populations de la région orientale seront également satisfaites des décisions qui seront prises par Macky Sall.