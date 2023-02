Conseil des ministres délocalisé : 519 millions aux organisations de femmes de Sédhiou

519 millions aux organisations de femmes de Sédhiou

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants a annoncé, dans le cadre du Programme d’appui au développement économique et social (PADESS), et cela au bénéfice des femmes de la région de Sédhiou, une enveloppe de 419 millions, dont 284 millions sous forme de bourses économiques, 175 millions sous forme de financement de projets et 100 millions dans le cadre du Fonds national de crédit femmes et le Fonds de promotion de l’entrepreneuriat féminin. Mille femmes seront bénéficiaires.





Pour Fatou Diané Guèye, ces enveloppes financières permettront de traduire en actes la vision de la politique du chef de l’État qui veut faire de la femme sénégalaise un véritable moteur de production de richesses et de développement.





Une belle mobilisation des femmes autour de la présidente du Conseil départemental de Sédhiou qui, aux yeux de la ministre de la Femme, exprime l’adhésion forte des organisations de femmes de la région de Sédhiou à la vision du président Macky Sall.