Conseil des ministres : Les décisions de Macky Sall en faveur des chefs de villages

Lors du conseil des ministres tenu ce mercredi 20 avril, le chef de l’Etat a milité pour le renforcement du rôle des Chefs de villages et des Délégués de quartiers dans l’administration des territoires. A ce sujet, le Président de la République a, dans un premier temps, évoqué l’audience qu’il a accordée à une délégation de l’Association nationale des chefs de villages dans le but « d’asseoir un dialogue permanent avec ces auxiliaires de référence et ces relais de proximité de l’Administration ».



Le Président de la République de souligner que les chefs de villages, qui ont vu leur statut amélioré depuis 2021, doivent être davantage distingués par des attributs spécifiques à savoir : un drapeau, une insigne, des décorations et une carte officielle. Selon le Chef de l’Etat cette initiative permettra de « contribuer à la consolidation de l’Autorité de l’Etat et à la mise en œuvre efficace des politiques publiques ».

Ainsi, le Président de la République a invité le Gouvernement, notamment, le Ministre de l’Intérieur, à accompagner l’exécution du plan d’actions de l’association nationale des chefs de villages.

Par ailleurs, le Président de la République a souhaité que le Ministre des Collectivités territoriales propose, dans le même sillage, un programme de renforcement (revalorisation) des missions et fonctions de Délégué de quartier, au regard de la transformation notable de l’habitat et des établissements humains dans les différentes localités.