Conseil des ministres : Les États généraux des transports publics prévus avant fin juillet

Le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé, ce jeudi 02 mai 2024, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République.



Lors de cette rencontre, il a demandé au Premier Ministre Ousmane Sonko et au ministre en charge des transports terrestres, El Malick Ndiaye de préparer la tenue, avant fin juillet 2024, des États généraux des Transports publics. Ce, pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public, d’après le communiqué du Conseil des ministres parcouru.



Il ressort également du document que le Président de la République a demandé une évaluation rapide du système de gestion des sociétés publiques de transport notamment de la société Dakar Dem Dikk dont l’audit des activités, des parcs de bus, des ressources humaines, du modèle économique et de la gouvernance globale, s’érige en priorité pour consolider le développement du secteur.



Les accidents de la route au menu des discussions



En plus, Bassirou Diomaye Faye invité le ministre des Transports terrestres à faire le point sur le lancement effectif des activités du Bus Rapid Transit (BRT) et ses modalités d’exploitation et de gestion.



Par ailleurs, le Chef de l’Etat a fait part au Conseil de sa vive préoccupation face à la recrudescence des accidents de la route depuis plusieurs semaines. «Le Président de la République a demandé, aux ministres en charge des transports terrestres, de la gendarmerie et de la police nationale de proposer, sous la supervision du Premier Ministre, un plan d’urgence de prévention et de sécurité routières qui sera exécuté dans toute sa rigueur et dans les meilleurs délais. Le Chef de l’Etat a, en outre, instruit le ministre en charge des transports terrestres, de procéder à l’évaluation des actions de l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER) et à l’ajustement de ses interventions en termes de sensibilisation et d’accompagnement des acteurs des transports publics notamment les chauffeurs », souligne-t-on.



A cet effet, indique-t-on dans le communiqué, il a noté la nécessité pour l’État de consolider le partenariat avec les acteurs et les syndicats de transport pour intensifier ledit processus et sa généralisation.