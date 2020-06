Conseil des ministres : Quelles mesures phares attendre du chef de l’Etat ce mercredi ?

Le chef de l’Etat Macky Sall pourrait bien annoncer des mesures fortes pour décrisper la situation marquée par des violences nées des manifestations réclamant la fin de l’Etat d’urgence. Ce, au lendemain de la sortie du Khalife général des mourides pour calmer les manifestants qui se sont signalés dans plusieurs quartiers de la cité religieuse.





Parmi les mesures fortes attendues du président de la République, figure au premier plan, la levée des restrictions liées aux déplacements entre régions, en vigueur depuis plus de deux mois avec leurs conséquences sur le quotidien de plusieurs milliers de pères de familles restées sans activités et par conséquent sans revenus. Il faut rappeler que dans la journée de mardi et tard dans la nuit, des émeutiers ont bloqué des routes et incendié des pneus dans différents départements du pays à savoir Thiès, Mbacké, Diourbel et Tambacounda pour réclamer la fin des restrictions à l'heure où le coronavirus, lui, gagne du terrain avec près de 4000 personnes infectées à ce jour et 45 décès répertoriés.





Il faut rappeler que dans sa dernière adresse à la nation, le chef de l’Etat Macky Sall avait invité ses compatriotes à apprendre à vivre avec le virus. Mais depuis lors, les populations qui s’étaient réjouies de ces mesures d’assouplissement, attendent pour la plupart un pas supplémentaire de l’Etat dans la libération des déplacements.