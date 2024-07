Conseil économique : l’aveu de Fou Malade

Fou Malade est membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Nommé par Macky Sall, le rappeur a été récemment installé par le président de l’institution, Abdoulaye Daouda Diallo. L’une des figures majeures du mouvement hip hop sénégalais a ainsi arboré son écharpe vert-jaune-rouge sous sa casquette de président de la commission Culture, Sport, Tourisme et Environnement du CESE.



«Les choses sérieuses commencent», a-t-il commenté, après son installation, dans un entretien paru ce jeudi dans L’Observateur. Mais au début, il croyait à une mauvaise blague. «Au départ, je pensais simplement que ma nomination par le Président sortant, Macky Sall, à quatre jours de son départ, était une provocation. C’est plus tard, après avoir eu des discussions sur le sujet avec des personnes ressources, que j’ai compris et accepté ma nomination.»



Malal Talla, à l’état civil, est au CESE pour le compte de la société civile. «J’ai été désigné par Moudiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, en remplacement de Birahim Seck du Forum civil», précise Fou Malade.