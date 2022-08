Conseil municipal de Dakar-Plateau : polémique sur l’absence du représentant des Libanais

Depuis 1996 et la création de la commune de Dakar-Plateau, la communauté libanaise est représentée au niveau du Conseil municipal. Elle désigne un de ses membres qui est investi par le parti au pouvoir aux élections locales. Une exception a été relevée lors du scrutin du 23 janvier dernier. Ce qui fait que Mikaïl Samir Tarraf, doyen des conseillers sortants, n’est pas reconduit.



Ce dernier s’est expliqué dans les colonnes de L’AS sur ce qu’il assimile à «un oubli ou une erreur». «Je venais de rentrer de Paris (à l’époque des investitures, Ndlr). Je fus étonné de ne voir aucun Libanais sur les listes», rembobine Mikaïl Samir Tarraf.



Pour autant, ce dernier jure ne pas en vouloir au maire Benno de Dakar-Plateau. Il dit : «Tous les maires qui sont passés au Plateau, de 1996 à nos jours, de Abdoulaye Makhtar Diop à Fadel Gaye, n’ont pas fait le quart de ce que Alioune Ndoye a fait. Le Sénégalais est un homme pieux, digne, hospitalier, travailleur, généreux, reconnaissant, etc. Et Alioune Ndoye est pétri de toutes ces qualités.»



Dès lors, Mikaïl Samir Tarraf balaie d’un revers de main les affirmations selon lesquelles la communauté sénégalo-libanaise a voté contre les listes dirigées par le ministre de la Pêche aux dernières élections (Locales et Législatives). «Cette information est fausse, dans la mesure où même si on n’est pas investis sur les listes, notre imam Cheikh Molaïn El Zeïn a toujours invité nos concitoyens à aller voter massivement pour la victoire de BBY», signale l’ancien conseiller municipal à Dakar-Plateau.