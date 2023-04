Conseil municipal de Kaolack : Un groupuscule tente de saboter la session

A la mairie de Kaolack, un groupe de conseillers a tenté de saboter le bon déroulement des activités de la session ordinaire, tenue le jeudi 27 avril 2023, dans la salle de délibération Ibrahima Seydou Ndao.



Le conseil municipal a été convoqué à une session ordinaire, pour discuter des différents points inscrits à l’ordre du jour. L’un de ces points, concernant la réduction de 10% du budget de fonctionnement, a fait l’objet de débats. Le Maire Serigne Mboup, dans son programme de modernisation a demandé cette réduction, qui ramène le fonctionnement de 67% à 57%, pour appuyer les daaras, l’organisation des femmes et les activités de reboisement. Cependant, un groupuscule de conseillers malintentionnés, tous membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, a tenté de saboter la session, en créant un désordre total.



Le préfet du département de Kaolack Cheikh Ahmed Tidiane Thiaw a alors pris la parole, pour apporter des éclaircissements sur le code des collectivités territoriales. Et son message a été bien entendu et salué par tous. L’émissaire du Maire, M. Mbaye Ngom a transmis au conseil la volonté du maire de reporter la session. A l’unanimité, le conseil a magnifié l’acte du Maire Serigne Mboup et a validé sa demande.