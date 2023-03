Conseil présidentiel de Sédhiou : Victorine Ndèye loue la capacité d’anticipation de Macky Sall

Victorine Ndèye, la ministre de la Microfinance et de l’Économie solidaire, au sortir du conseil présidentiel, a salué les engagements du président Macky Sall dans la région de Sédhiou matérialisés par les innombrables réalisations dans le domaine des infrastructures. Victorine Ndèye de citer les infrastructures routières et les ponts, les postes de santé, les établissements scolaires, les deux stades presque achevés pour épanouir la jeunesse et les nombreux programmes de financement des jeunes et des femmes.





A cette dynamique de développement, la ministre s’est fortement félicitée des 400 milliards annoncés pour parachever le développement de la région et d’en faire, en citant le président de la République “une région attractive de référence”. C’est dans ce sens que son département est interpellé pour accompagner les programmes structurants notamment dans le domaine de la souveraineté alimentaire avec la volonté, dit-elle, du président de faire de Sédhiou une région aquacole.