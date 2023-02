Conseil présidentiel : “Thiès est une région en devenir” (Macky Sall)

Conseil présidentiel territorialisé de Thiès

Le Président Macky Sall préside, ce jeudi matin, le Conseil présidentiel territorialisé de Thiès. Un moment pour lui de souligner la position stratégique et les potentialités de Thiès. “Thiès est une région en devenir”, a-t-il déclaré, lors de son discours introductif.





Il a notamment mis en exergue le développement accéléré de l’horticulture, du tourisme, de l’exploitation minière et du pôle urbain de Daga kholpa ; la réalisation du port multifonction de Ndayane, l’émergence des zones économiques spéciales (de Diass, Sandiara et Ndayane) et l’émergence de l’agropole Ouest (avec l’entente Malicounda- Nguéniène- Sandiara) ; la réhabilitation du chemin de fer et la montée en puissance du hub ferroviaire ; le développement d’AIBD et du secteur des transports aériens ; l’émergence d’un pôle international en matière d’éducation, de formation et d’enseignement supérieur.





“La région de Thiès a donc tous les atouts pour asseoir un territoire attractif , catalyseur de prospérité et de progrès pour le Sénégal, a-t-il affirmé. C’est la finalité de ce Conseil, qui est un cadre d’échanges ouvert et inclusif devant assurer l’expression de toutes les voix officielles et sensibilités, dans le souci de bâtir des convergences fortes pour une Région de Thiès émergente (RTE) à la satisfaction des populations”.





Dès lors, Macky Sall a martelé le caractère décisif du Conseil présidentiel territorialisé qui, selon lui, est le “présage d’un avenir d’espérances pour Thiès et sa région par la prise en compte des besoins nouveaux et préoccupations majeures afin de dessiner collectivement des perspectives, conformes aux priorités révélées”.