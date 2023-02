Conseil présidentiel : Les religieux posent leurs doléances

Les religieux posent leurs doléances

Dans le cadre de l’amélioration et la modernisation des lieux de prière, le curé de la paroisse Jean l’Evangéliste, Abbé Edouard Diatta a, après avoir félicité le chef de l’Etat pour les immenses réalisations faites dans ce sens, exprimé quelques doléances. Il s’agit de la construction de l’Eglise de Marsassoum, la réfection du presbytère de Dianah Malary qui a reçu une décharge électrique liée à la foudre, la réfection du presbytère de la paroisse de Simbandi Balante et la réfection du presbytère de la ville de Sédhiou vieux de 150 ans.





Abbé Edouard Diatta a aussi demandé l’achèvement des travaux des chapelles de Bloc villages et de Sorance. Le curé a évoqué les difficultés que rencontrent les agents pastoraux pour joindre les villages les plus reculés. Il a, aussi, plaidé pour une dotation de trois véhicules 4x4 pick-up pour les paroisses de Tanaff, de Goudomp et de Sédhiou. Il a, ensuite, formulé d’intenses prières pour que Dieu accorde la paix et la concorde au Sénégal.





Le pasteur Ngor Mack Ngom, représentant l’Eglise Evangélique protestante du Sénégal a également demandé une logistique roulante pour faciliter le travail des missionnaires.





Les religieux musulmans ont remercié le président pour l’achèvement des travaux de la grande de Sédhiou qui sera inauguré le vendredi à l’occasion de la grande prière.