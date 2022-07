CONSEILS DE JEUNESSE DE TAMBACOUNDA : DES INSTANCES LAISSÉES EN RADE

Le conseil départemental de la jeunesse de Tambacounda traverse une mauvaise passe. Ce constat a été fait par son président, Baly Danfakha. Il s'exprimait dimanche dernier, lors d’un panel économique sur les opportunités du Pôle emploi organisé à Tambacounda.

Selon Baly Danfakha, les conseils communaux et le conseil départemental de la jeunesse de Tambacounda, à eux seuls, ne peuvent pas prendre en charge toutes leurs préoccupations. C’est pour cela qu’il a proposé que les mairies et le conseil départemental réservent dans leur budget une ligne pour les conseils de la jeunesse. « Les conseils de jeunesse sont laissés en rade par les communes et le conseil départemental. Il faut que les autorités territoriales pensent aux structures de jeunesse et inscrivent dans leurs lignes budgétaires des subventions pour soutenir ces conseils puisque c’est une compétence transférée. A Tambacounda, ça traîne», a déploré Baly Danfakha.

A l’inverse, il a salué les efforts du Président de la République. Il a invité les autorités à trouver des réponses idoines aux préoccupations des jeunes. « Je salue les efforts du Président de la République qui mouille le maillot. Mais beaucoup de choses restent à faire. Il faut former les jeunes, les outiller, les accompagner », ajoute-t-il.